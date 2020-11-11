Доктор Александр Мясников недавно заявил о том, что россияне разоряют медицину.

Как он сообщил, государство понапрасну тратит деньги на постоянные обследования пациентов. Из-за этого там, где финансы действительно нужны, их уже не хватает. А в итоге оказывается, что все проводимые обследования и действия и вовсе были не нужны.

В качестве примера Мясников приводит ситуацию, когда пациенты делают КТ при головных болях и ультразвуковое исследование тогда, когда в боку колет. После этого проводятся пункции и операции, и в итоге выходит, что они были не нужны.

Комментируя слова Мясникова, врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне не отправляются сами на обследование, а их туда назначает врач, и для этого нужна острая необходимость. При этом он отметил, что в частных клиниках такие обследования делают и без назначения, но за большие деньги клиента, и клиникам это выгодно.