Американские военные эксперты представляющие издание The National Interest сравнили характеристики и возможности истребителей Су-30, которые производятся в РФ и пакистанских JF-17. После всестороннего изучения обеих воздушных машин специалисты заявили, что в бою между этими самолетами, победу бы праздновали россияне.

При этом эксперты отметили, что дальность поражения целей выше у пакистанского самолета. Он способен уничтожать мишени, расположенные на расстоянии до 100 км, в то время как у российского штурмовика данный показатель ограничен только 80 км.

Несмотря на это, победа истребителя из РФ все же более вероятна. Все дело в том, что он значительно быстрее, чем JF-17, а также обладает способностью выполнять сложные маневры. Помимо этого, Су-30 может нести в два раза больше ракетных боеприпасов. Авторы публикации заметили, что легкий пакистанский штурмовик может составить конкуренцию МиГ-29 либо американскому F-16, однако со штурмовиком Су-30 ему тягаться не по силам.