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Знаменитый интернет-сериал «Непосредственно Каха» получил свою версию для большого экрана. И уже первый день ее проката принес новый рекорд сборов с момента начала пандемии Covid-19. Фильм собрал за день 50 миллионов рублей и сумел обойти «Довод», вышедший на экраны 3 сентября. Сборы картины Кристофера Нолана составили чуть больше 41 миллиона, однако стоит учесть, что она имела вдвое большее количество сеансов.

Сериал «Непосредственно Каха» появился на свет 8 лет назад. Он демонстрировался на видеосервисе YouTube, где собрал огромную аудиторию. Создатели сняли его в жанре псевдодокументалистики.

Роль главного героя – решительного кавказца из Сочи, – как в сериале, так и в фильме исполнил Артем Карокозян. Сценарий написал Артем Калайджян, который также снялся в роли лучшего друга Кахи. По сюжету картины главный герой влюбляется в девушку Софу и, желая произвести на нее впечатление, намеревается участвовать в экстремальных автомобильных гонках.

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