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Власти Индонезии, принявшие решение модернизировать военную технику, закупили у Германии танки Leopard 2RI. Они проигнорировали предупреждение специалистов о том, что эта боевая машина обладает слишком большим весом. И поплатились за это.

Уже во время первого марша «Леопард» угодил гусеницами в лужу и так и не смог из нее выбраться. А все потому, что эти танки не предназначены для некачественных дорог. Их вес превышает 60 тонн, из-за чего малейшая грязь или большая лужа может превратиться в серьезное препятствие.

Помимо большой массы, специалисты называют проблемой данной модели танка бортовые экраны. Они слишком громоздкие, что сказывается на маневренности боевых машин в условиях джунглей.

Сейчас власти Индонезии заявляют, что продолжат использование более старых танков, имеющихся в распоряжении Вооруженных сил. К ним относятся немецкий же Leopard 2A4, который весит на 5 тонн меньше более современной модели, а также ПТ-76, созданные еще в Советском Союзе.

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