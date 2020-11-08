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Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена сулит серьезные проблемы для ключевых игроков на нефтяном рынке – РФ, Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ираном. Новый американский лидер с большой вероятностью подвергнет пересмотру нынешние отношения с ними.

Эксперты утверждают, что Байден может спровоцировать резкое снижение цен на нефть. Для этого ему достаточно снять или немного ослабить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, которые будут поставлять на мировой рынок огромные объемы «черного золота».

Помимо этого, проблемы возникнут и из-за России. РФ, являясь, по мысли Байдена, «наиболее серьезной глобальной опасностью для США», вполне способна покинуть ОПЭК+. Из-за этого соглашение между ключевыми участниками, которое предусматривает сокращение добычи, будет сорвано.

Участники ОПЭК заявили, что Дональд Трамп оказывал всевозможную поддержку нефтегазовой отрасли, из-за чего они уже сейчас скучают по нему.

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