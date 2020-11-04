Сервис «Работа.ру» рассказал о вакансии, которая стала в ноябре самой высокооплачиваемой. Уточняется, что речь идёт об удалённой работе.

Как сообщается, этой вакансией стало предложение от React Native. Так, они ищут разработчика, работающего с платформой React Native и JavaScript Webpack. Опыт работы претендента на должность должен составлять как минимум два года. За эту должность компания предлагает 180 тысяч рублей.

Аналогичную заработную плату предлагает Backend-разработчик. Ему требуется работать на масштабирование сервиса, разрабатывать проекты и интеграции, участвовать в построении архитектуры и оптимизировать производительность.

150 тысяч рублей предлагается налоговому консультанту, который работал в ФНС.