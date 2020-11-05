Отсутствие у российских экспертов реального опыта в создании «самолетов-невидимок» не позволило им наделить истребитель Су-57 полноценной технологией стелс. Об этом заявил военный эксперт из Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, конструкторы довольно хорошо поработали над формой истребителя, что позволило добиться его великолепной маневренности и скорости. Помимо этого, поперечное сечение этого самолета стало практически незаметным для радаров. Однако некоторые детали корпуса все же не позволяют называть его невидимкой.

Помимо небольшого опыта тех специалистов, которые проектировали самолет, Бронк назвал причиной данного недостатка отсутствие достаточного финансирования. Но эксперт все же выразил надежду на то, что конструкторы в ближайшее время доведут до идеального состояния и двигатели истребителя пятого поколения, и его сенсоры.

Напомним, что ранее сообщалось о скорой установке на Су-57 новых двигателей, которые позволят ему развивать скорость до 5 Махов.