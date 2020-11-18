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Черное море может превратиться в «капкан» для российского Черноморского флота. Для этого Североатлантическому блоку достаточно лишь перекрыть проливы Босфор и Гибралтар.

Блокировка Босфора сделает Черноморский флот затворником, который не сможет выбраться из своей акватории. Гибралтарский пролив также имеет для РФ огромную важность, так как именно сквозь него корабли направляются на сирийскую базу в Тартусе. Если его перекрыть, то суда окажутся отрезанными от мира, а их автономности не хватит, чтобы добраться до нужного места в обход.

Первой идею закрыть проливы для РФ подала Украина. Затем ее поддержала Турция. Эксперты заявляют, что сейчас, когда отношения с Анкарой переживают не лучшие времена, она вполне может вспомнить о перекрытии проливов и подать эту мысль войскам НАТО.

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