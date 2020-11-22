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Один из представителей российского миротворческого соединения, который в настоящий момент несет службу в Нагорном Карабахе, рассказал о ситуации в Лачинском коридоре. Напомним, что это главная автомагистраль, которая соединяет НКР с Арменией.

По словам миротворца дорога, которая во время боевого конфликта была закрыта, чтобы не допустить прорыва азербайджанских войск, уже доступна для всех. В среду ее открыли, поэтому жители районов Карабаха, переходящих по контроль Баку, эвакуируются вместе с семьями.

Никаких нарушений режима прекращения огня миротворческие силы не зафиксировали. Бойцы, которые несут службу вдоль Лачинского коридора, проверяют машины, количество которых в последние дни несколько увеличилось, а также фиксируют информацию о них.

Напомним, что Лачинский коридор в настоящий момент находится под контролем Армении. Однако после вывода армянских военнослужащих из зоны конфликта, он будет передан Азербайджану.

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