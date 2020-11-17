Анастасия Киреева, представительница ПФР, напомнила о законодательном проекте, который был подготовлен летом и направлен на присвоение пенсионерам статуса «Ветеран труда», позволяющего им получить допвыплаты.

Согласно новым поправкам, к ветеранам труда будут относить россиян, трудовой стаж которых превышает 40 лет (женщины) и 45 лет (мужчины). Государственные награды и знаки отличия в этом случае не будут учитываться. В российском Министерстве труда при этом отметили, что для начала нужно запретить отмену выдачи льгот и пособий пенсионерам, обладающим региональным статусом.

Представители ведомства добавили, что затем необходимо будет ввести федеральный статус. Эта поэтапная стратегия позволит сэкономить бюджет. Однако Киреева напомнила, что текущие нормы уже дают возможность оформить дополнительные выплаты.