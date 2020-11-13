Хулуси Акар, возглавляющий главное военное ведомство Турции, заявил, что Анкара намерена не просто осуществлять мониторинг соблюдения договоренностей, достигнутых Москвой, Ереваном и Баку. Помимо этого, турецкие войска будут принимать непосредственное участие в миротворческой миссии.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснял, что в соглашении нет даже упоминания о Турции. И в подписании договора она никакого участия не принимала. Поэтому военное присутствие Анкары в Нагорном Карабахе не предусмотрено.

Единственное, что доступно Турции – это участие в мониторинге соблюдения соглашений, которое она будет осуществлять из специально предназначенного центра в Азербайджане.