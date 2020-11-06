На видеохостинге YouTube представители нагорно-карабахского оборонного ведомства разместили ролик, демонстрирующий ликвидированный азербайджанский отряд.

Отмечается, что на кадрах демонстрируются последствия недавних боевых столкновений между азербайджанскими и армянскими вооруженными силами, произошедшими в направлении Бердзора. Военные Карабаха смогли нанести противнику огромный ущерб, ликвидировав его бронетехнику и пехоту.

В опубликованном видео можно увидеть брошенные или поврежденные бронеавтомобили. Однако в Баку пока никак не отреагировали на появление данных кадров. Ранее власти Азербайджана называли подобные ролики фейками.