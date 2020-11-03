Рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон примет участие в съёмках сериала «Калейдоскоп ужасов».

Как сообщается, сериал выпускается телеканалом Shudder, появление артиста запланировано во втором сезоне в одной из серий. «Калейдоскоп ужасов», как отмечается, является адаптацией одноимённого фильма ужасов, снятом в 1982 году. Над фильмом работал, в том числе, известный писатель ужасов Стивен Кинг.

В сериале каждый эпизод является отдельной историей, которая повествует о вымышленных событиях в США, связанных с различными монстрами – оборотнями, зомби, призраками, и другими. Первый сезон вышел в сентябре 2019 года.

Премьера второго сезона запланирована на следующий год, он будет состоять из шести эпизодов. Кого именно сыграет Мэнсон, на данный момент неизвестно.