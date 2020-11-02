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Все московские рестораны «Макдональдс» присоединятся к программе, разработанной столичным правительством и предусматривающие вход внутрь здания по QR-коду. Представители компании объявили, что данная система будет действовать во всех 189 заведениях, расположенных в Москве.

Рестораны McDonald’s смогут реализовать такой вход буквально в течение 14 дней. Это даст возможность посетителям заведений практически сразу же после контакта с заразившимися коронавирусом людьми узнавать об этом.

Напомним, что с понедельника планировалось ввести регистрацию по QR-коду на всех предприятиях общественного питания и в увеселительных заведениях. До сих пор она действовала только в ночных клубах, барах и дискотеках в ночное время.

Чтобы зарегистрироваться, посетителю нужно отсканировать код, а затем отправить СМС или ответить на звонок, чтобы подтвердить свой номер телефона. Больше никаких шагов предпринимать не нужно.

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