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Представитель МИД России Мария Захарова в Facebook дала комментарий недавним обвинениям Польши.

Как сообщается, ранее польский пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в том, что она выставляет Польшу в негативном свете. Он выразил мнение, что Москва использует информационные кампании, устраивает провокации и хакерские атаки и чтобы очернить образ Варшавы. Также ведётся манипуляция образом Польши, НАТО и Запада в этих же целях.

Захарова в своём комментарии заметила, что политики Польши вылили на Россию так много лжи и грязи, что их было бы достаточно, чтобы удобрить райские сады. Она выразила мнение, что если они стремятся сохранить о международный имидж Польши, то властям следует найти и наказать тех, кто оскверняет памятники воинам Красной армии, находящиеся в стране.

Об этом, как Захарова сообщила, она рассказывала бы с удовольствием, вместо своих постоянных призывов к Варшаве выполнять взятые обязательства по сохранению мемориалов.

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  • Анна
  • 14.11.2020
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