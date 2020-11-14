Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Максим Галкин раскритиковал состоявшуюся на днях церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года-2020».

Как отмечается, на мероприятии, являющимся одним из самых главных светских событий, побывали многие отечественные звёзды. В этом году церемония запомнилась, в том числе, и весьма неоднозначными решениями – так, премию «Открытие года» вручили 18-летнему тиктокеру Дане Милохину, лучшим музыкантов был признан рэпер Моргенштерн, а номинацию «Человек года» присудили российским врачам.

Церемонию, как отмечается, Галкин не посетил. Комментируя мероприятие на своей странице в Instagram, он назвал его «прекрасным балом во время чумы». Он отметил, что это «невероятно точное непопадание во время». Также он заявил, что организаторы этой «ярмарки тщеславия» могли бы подобрать более уместный дресс-код и вместо вечерних нарядов переодеть всех в защиту.

Вам может понравиться

ЦУМ могут оштрафовать на один миллион рублей из-за очередей за смартфонами

В Москве торговый дом «ЦУМ» могут оштрафовать на весьма солидную сумму –… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту

После конфликта в Нагорном Карабахе российские танки были признаны уязвимыми

Эксперты еженедельного издания «Звезда» заявили, что современные танки по сравнению с моделями… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту

Учёные сообщили о менее опасном и лучше излечимом коронавирусе

Учёные заявили, что новый штамм коронавируса лучше поддаётся лечению, несмотря на то,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 ноября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 ноября – небольшая облачность, до 2 °C | Королев: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Армавир: погода, 14 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C |