Максим Галкин раскритиковал состоявшуюся на днях церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года-2020».

Как отмечается, на мероприятии, являющимся одним из самых главных светских событий, побывали многие отечественные звёзды. В этом году церемония запомнилась, в том числе, и весьма неоднозначными решениями – так, премию «Открытие года» вручили 18-летнему тиктокеру Дане Милохину, лучшим музыкантов был признан рэпер Моргенштерн, а номинацию «Человек года» присудили российским врачам.

Церемонию, как отмечается, Галкин не посетил. Комментируя мероприятие на своей странице в Instagram, он назвал его «прекрасным балом во время чумы». Он отметил, что это «невероятно точное непопадание во время». Также он заявил, что организаторы этой «ярмарки тщеславия» могли бы подобрать более уместный дресс-код и вместо вечерних нарядов переодеть всех в защиту.