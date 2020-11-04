В Йельском университете пытаются создать робота, который поможет человечеству стать лучше, чем оно есть. Для этой цели ученые провели достаточно интересный эксперимент, который завершился с весьма спорными результатами.

Для участия в эксперименте специалисты взяли трех роботов и пригласили 12 добровольцев. Суть заключалась в следующем – один из «механических людей» подвергался унижениям, а двое других либо игнорировали все, что с ним происходило, либо выражали ему сочувствие.

Выяснилось, что в первом случае добровольцы также не демонстрировали какой-либо отрицательной реакции на «унижение» робота. Некоторые испытуемые все же вмешались, но сделали это очень неохотно. А вот во втором они начинали проявлять к нему жалость и сочувствие так же, как и «сородичи». Мало того, они делали все возможное, чтобы прекратить экзекуцию.