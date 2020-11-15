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Александр Лукашенко, белорусский лидер, отметил, что не видит никакой угрозы нацбезопасности страны со стороны Украины.

В рамках недавней пресс-конференции Павел Кужеев, главред канала «112 Украина», задал президенту Белоруссии вопрос касательно вероятности начала серьезного конфликта между Киевом и Минском. Лукашенко ответил ему, что они никогда не рассматривали подобный вариант развития событий и не станут этого делать.

Лидер Белоруссии добавил, что на Украине нет «бешеных людей», желающих решать вопросы с Белоруссией при помощи силы. Лукашенко отметил, что сейчас и нет никаких проблем между Киевом и Минском, которые можно было бы разрешить только военным путем.

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