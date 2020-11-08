Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась фото с отдыха.

Как сообщается, телеведущая вместе со своим супругом Константином Богомоловым отправилась в Дубай, решив там отпраздновать свой день рождения, прошедший 5 ноября. Пара поселилась в роскошном отеле, где стоимость номера на ночь с видом на море составляет от 70-ти тысяч рублей.

На опубликованном фото, сделанном в Персидском заливе, Собчак запечатлена на руках у мужа, облачённая в бело-голубой купальник-бикини и лёгкую шляпку. В подписи ведущая перефразировала одну из песен Глюкозы и написала «Пока, Россия! Пока, Европа!». В комментариях отметилась и Глюкоза, сообщившая, что «у Ксюши самая, самая красивая Опа».

Подписчики в комментариях отметили, что фото выглядит эротично, и похвалили шикарный ракурс.

Ранее мы писали о совместном выступлении Филиппа Киркорова и украинской певицы Ольги Поляковой, которое состоялось в ОАЭ.