Филипп Киркоров на концерте в ОАЭ, который был посвящён Дню народного единства, выступил с украинской певицей Ольгой Поляковой.

Как заявил Киркоров, их совместное появление можно назвать «новым воссоединением России и Украины». О выступлении артисты сообщили на своих страницах в Instagram.

Вскоре после этого Полякову обвинили в «предательстве родины». Певица не стала молчать, и напомнила, что в январе она уже публиковала совместные с Киркоровым фото и видео, сделанные в Майами и Дубаи, и на тот момент её не критиковали. Кроме того, весной она с Киркоровым вела онлайн-шоу, и агрессии в её сторону также не было.

Сейчас же, как предположила Полякова, кто-то очень захотел, чтобы она стала врагом, так как она имеет политическую позицию, неугодную правительству Украины. Певица также отметила, что будет выступать там, где хочет и считает возможным, и напомнила, что в России не выступает.