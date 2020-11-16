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Кристина Орбакайте после слухов о разводе опубликовала семейное фото, из-за которого поклонники заподозрили её в беременности.

На кадрах, выложенных в Instagram, Орбакайте снялась с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. На первой фотографии девочка скрывается за родителями, и от неё видно только ноги. На втором фото семья позирует уже вместе. В подписи Орбакайте предложила «найти ребёнка».

Певица позирует в одежде свободного кроя, что натолкнуло некоторых подписчиков на то, что она находится в интересном положении, и пытается таким образом это скрыть. Однако поклонникам удалось разглядеть округлившийся живот, о чем они поспешили сообщить. Впрочем, некоторые заметили, что подобный визуальный эффект как раз мог произойти из-за одежды.

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