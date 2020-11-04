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Актриса Кристина Асмус удивила поклонников новой публикацией в Instagram, неожиданно представ в свадебном платье.

В кадре Асмус позирует возле входа в ЗАГС в Москве, облачённая в пышное белое платье и короткий полушубок. Актриса держит в руках цветочный букет, подняв его высоко в воздух, и широко улыбается. Также подписчики отметили непривычную причёску Кристины с рваным стилем чёлки. В подписи актриса указала, что «сама в шоке».

В комментариях пользователи Сети пришли к выводу, что Асмус в таком виде играет роль в каком-то фильме или сериале. В то, что она могла явиться в ЗАГС всего лишь спустя пять дней после официального расторжения брака, никто не верит. Кроме того, было отмечено, что актриса для собственной свадьбы никогда бы не выбрала подобное платье.

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