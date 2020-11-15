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Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который является командующим российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха, сообщил о том, что ситуация стабилизируется.

Как он отметил, наиболее важным является то, что в настоящее время здесь полностью были прекращены все виды боевых действий. Также указывается, что 14 ноября было завершено развёртывание российских наблюдательных постов. Здесь находится 15-я мотострелковая миротворческая бригада.

После того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение, в Нагорный Карабах были направлены российские миротворцы, которые будут контролировать соблюдение договоренностей. Планируется отправить около двух тысяч человек.

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