После заключения перемирия между враждующими сторонами в Сети появились слухи о том, что свои позиции должны покинуть, в том числе, и солдаты из части «Ехникнер», которую в Армении называют легендарной.

Карен Джалавян, возглавляющий указанную часть, опроверг возникшие слухи, заявив, что он никуда с линии фронта не уезжает. Как уточнил Джалавян, он продолжает оставаться на передовой вместе со своими подчиненными.

При этом отмечается, что Джалавяну не удалось удержать всех солдат – согласно неподтвержденным сведениям, часть бойцов ушла с линии фронта.

Ранее мы также сообщали, что жители некоторых районов, которые теперь находятся под контролем азербайджанской стороны, намеренно портят своё имущество и покидают дома.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены 10 ноября 2020 года, после принятия соответствующего соглашения тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.