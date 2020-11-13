Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После заключения перемирия между враждующими сторонами в Сети появились слухи о том, что свои позиции должны покинуть, в том числе, и солдаты из части «Ехникнер», которую в Армении называют легендарной.

Карен Джалавян, возглавляющий указанную часть, опроверг возникшие слухи, заявив, что он никуда с линии фронта не уезжает. Как уточнил Джалавян, он продолжает оставаться на передовой вместе со своими подчиненными.

При этом отмечается, что Джалавяну не удалось удержать всех солдат – согласно неподтвержденным сведениям, часть бойцов ушла с линии фронта.

Ранее мы также сообщали, что жители некоторых районов, которые теперь находятся под контролем азербайджанской стороны, намеренно портят своё имущество и покидают дома.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены 10 ноября 2020 года, после принятия соответствующего соглашения тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.

Вам может понравиться

Елена Малышева рассказала о пользе аспирина в лечении коронавируса

Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово» сообщила о препарате, который… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.11.2020
  • читать 1 минуту

Вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом в России

Станислав Маркушин, являющийся заведующим лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов НИИ вакцин и сывороток… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.11.2020
  • читать 1 минуту

Россия создаст пункт базирования атомных крейсеров ВМФ в Судане

РФ собирается подписать соглашение с Суданом о создании базы ВМФ на его… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 13 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 13 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – небольшая облачность, до 9 °C |