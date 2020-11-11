Композиция «Bad guy», в котором певица Билли Айлиш поет о «плохом парне», которым оказывается она сама, вошла в ее дебютный альбом еще в прошлом году. Напомним, что этот самый альбом был удостоен сразу двух статуэток Грэмми. Также его создатели – сама Билли и ее брат Финнеас О’Коннелл, – стали лауреатами MTV EMA.

Сегодня авторы композиции и клипа, снятого на нее, получили еще одно подтверждение народной любви. Видеоролик, который появился на видеосервисе YouTube, добрался до отметки в 1 миллиард просмотров. Это достижение, до которого певице Билли Айлиш пока не удавалось дотянуться ранее.

С момента своего появления композиция «Bad guy», она длительное время держалась на первой позиции чарта Billboard hot 100, а также занимала призовые места в хит-парадах Великобритании, России, Канаде и других странах мира.

Напомним, что в качестве режиссера видеоролика, получившего наконец миллиард просмотров, выступил Дэйв Майерс.