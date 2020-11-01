Несмотря на то, что во всем мире лютует пандемия коронавируса, кинематографисты продолжают заниматься своим делом – снимать большое кино и телевизионные сериалы. Российская столица в этом плане не отстает – здесь съемки также продолжаются.

Без маски не входить

О том, как именно снимаются фильмы в период пандемии, рассказала продюсер Анна Шалашина. Она сообщила, что буквально все участники съемочной группы полностью соблюдают установленные правила – они в обязательном порядке надевают маски и другие средства индивидуальной защиты.

Кроме того, актерам, режиссерам и другим участникам съемок приходится регулярно проходить тесты на коронавирус, чтобы не распространить заболевание среди коллег.

Санитарные нормы – это главное

Рассказала Шалашина и о том, как устроен быт актеров. По ее словам, все вагончики тщательно дезинфицируются теми транспортными компаниями, которые их предоставляют. Кроме того, гримеры используют для подготовки актеров к выходу на площадку индивидуальные комплекты кисточек и иных инструментов. Работают они не только в перчатках и масках, но еще и в экранах, более надежно защищающих от заражения.

Санитарные нормы касаются и костюмов, используемых актерами. Они также являются индивидуальными, а после нескольких дублей проходят химическую обработку. Во время приемов пищи участники съемок получают персональные контейнеры с едой, а воду или соки в отдельных бутылках.

Если тесты вдруг выявляют зараженного коронавирусом актера, он отправляется в медицинское учреждение, чтобы подтвердить диагноз. Съемки в этом случае могут быть приостановлены. Кроме того, за состоянием всех членов группы постоянно следит врач, который в случае малейшего подозрения отправляет их на тестирование.