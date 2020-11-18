Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Яков Кедми, эксперт в области военной сферы, отметил, что создание РФ новейшего командного пункта управления ядерной триадой позволит ей эффективно ответить на возможную агрессию со стороны Соединенных Штатов.

Согласно его словам, страны-участницы Североатлантического альянса могут даже не надеяться на защиту США, так как Вашингтон не станет вступать в военный конфликт при появлении угрозы ответного удара. Американцы могут развязать войну только при наличии полного превосходства над врагом.

Сейчас же перевес в ядерных силах находится на стороне России – все благодаря созданию ею нового штаба управления, о котором ранее рассказал Владимир Путин, российский лидер. Специалисты сравнивают его с американским пунктом NORAD, расположенным в Колорадо. Однако Кедми при этом добавил, что РФ все равно не способна напасть на США без каких-либо серьезных потерь.

Вам может понравиться

Вирусолог сообщил об опасности, которую представляют переболевшие коронавирусом люди

Вирусолог Алексей Аграновский развеял миф о том, что переболевшие коронавирусом люди не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.11.2020
  • читать 1 минуту

Россия – идеальный партнер для развития программ гражданской ядерной энергетики Индии

Работа, проделанная российской ядерной отраслью за последние 75 лет, делает ее идеальным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Актер Петр Федоров рассказал о деталях съемок сериала «Перевал Дятлова»

16 ноября в эфир выходит сериал «Перевал Дятлова», снятый по мотивам знаменитой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C |