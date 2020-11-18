Яков Кедми, эксперт в области военной сферы, отметил, что создание РФ новейшего командного пункта управления ядерной триадой позволит ей эффективно ответить на возможную агрессию со стороны Соединенных Штатов.

Согласно его словам, страны-участницы Североатлантического альянса могут даже не надеяться на защиту США, так как Вашингтон не станет вступать в военный конфликт при появлении угрозы ответного удара. Американцы могут развязать войну только при наличии полного превосходства над врагом.

Сейчас же перевес в ядерных силах находится на стороне России – все благодаря созданию ею нового штаба управления, о котором ранее рассказал Владимир Путин, российский лидер. Специалисты сравнивают его с американским пунктом NORAD, расположенным в Колорадо. Однако Кедми при этом добавил, что РФ все равно не способна напасть на США без каких-либо серьезных потерь.