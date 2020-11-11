Кайли Дженнер возмутила своих подписчиков в Instagram очередным фото.

На своей страничке в соцсети Кайли, которая в мае потеряла статус самой молодой в мире миллиардерши, опубликовала селфи, представ в узорчатом топе с пикантной деталью – вырезом под грудью. Кроме того, у топа имеется глубокое декольте, и в сочетании с вырезом грудь Кайли практически полностью оказывается на всеобщем обозрении.

Несмотря на то, что пост вскоре набрал больше 6,3 миллионов «лайков», многие подписчики выразили недовольство в комментариях. Так, некоторые заявили, что имплантаты Кайлы на фото выглядят крайне неудачно, и вообще, она слишком молода для подобного. Некоторые раскритиковали не только фотографию, но и наряд Дженнер, а другие поинтересовались, снимается ли она хоть когда-нибудь одетой.