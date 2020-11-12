На концертах группы «Иванушки International», намеченных на декабрь следующего года, поклонников коллектива ждет большой сюрприз. Режиссер Никита Садовников рассказал, что на них планируется «участие» Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые, напомним, давно умерли.

Программа выступлений еще разрабатывается, но создатели уже сообщили, что Яковлев и Сорин появятся лишь в тех номерах, которые относятся к периодам деятельности группы, в которых они принимали непосредственное участие.

Ни режиссер, ни сами «Иванушки» не раскрывают секрет – как именно им удастся вернуть умерших исполнителей в мир живых. Но они уже уверены, что концерты будут очень трогательными и очень понравятся поклонникам.