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На концертах группы «Иванушки International», намеченных на декабрь следующего года, поклонников коллектива ждет большой сюрприз. Режиссер Никита Садовников рассказал, что на них планируется «участие» Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые, напомним, давно умерли.

Программа выступлений еще разрабатывается, но создатели уже сообщили, что Яковлев и Сорин появятся лишь в тех номерах, которые относятся к периодам деятельности группы, в которых они принимали непосредственное участие.

Ни режиссер, ни сами «Иванушки» не раскрывают секрет – как именно им удастся вернуть умерших исполнителей в мир живых. Но они уже уверены, что концерты будут очень трогательными и очень понравятся поклонникам.

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