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Выигравший четвертый сезон «Голоса» иеромонах Фотий рассказал СМИ, что с удовольствием продолжает следить за проектом, но со своим наставником Григорием Лепсом давно не общается.

Иеромонах рассказал, что за пять лет, которые прошли с момента его победы в шоу, он побывал в разных странах и дал больше двухсот концертов. Сейчас концертную деятельность пришлось временно приостановить, так как практически во всем мире объявлен карантин.

Фотий также поведал, что несмотря на известность, ему все равно не удается полностью раскрыться перед публикой, так как свое влияние на это оказывает длительная жизнь в монастыре. На вопрос журналистов о перечислении гонораров на возведение и реставрацию храмов иеромонах ответил, что время от времени делает подарки настоятелям.

Иеромонах пояснил, что общаться с Лепсом не удается. Скорее всего потому, что все перемещения Фотия находятся под контролем церкви, а знаменитый певец считает это для себя тяжелым испытанием.

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