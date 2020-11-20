Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона против проведения корпоративов в предстоящие новогодние праздники.

Воробьев, как сообщается, попросил компании и организации региона не устраивать массовые развлекательные мероприятия. Как он отметил, сейчас увеселительные мероприятия будут являться моветоном, и власти категорически против них возражают. Он рассказал о задействованных в сфере здравоохранения людях, которые часто даже домой не возвращаются из-за большой нагрузки. Также он выразил надежду, что жители региона будут максимально собранными и ответственными.

Кроме того, губернатор региона отметил, что было увеличено количество машин и бригад скорой помощи, продолжается работа по привлечению медиков.