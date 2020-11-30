Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Женщина, которая летела из Сочи с собакой, установила в клетку для перевозки животного видеокамеру. Это позволило ей записать грубое обращение с биглем грузчиков аэропорта. Они дразнили собаку и матерились, из-за чего, по словам хозяйки, животное очень плохо переносило дальнейший полет.

Возможно, грузчики остались бы безнаказанными, если бы бигль Харпо не оказался весьма успешным инстаблогером. На его аккаунт в сети «Инстаграм» подписано 14 тысяч человек, которые увидели сделанную из клетки запись и обрушили лавину критики и на грузчиков, и на сочинский аэропорт.

Пресс-служба аэропорта заявила о том, что в отношении грузчиков была проведена проверка. Факты на видео подтвердились, поэтому сотрудники получили взыскания от начальства. Кроме того, аэропорту пришлось извиняться перед хозяйкой собаки и пообещать, что для грузчиков и другого персонала будут организованы тренинги по правильному обращению с животными пассажиров.

Вам может понравиться

В секретном убежище нацистов найдены фото Гитлера и золотые монеты

В Аргентине в 600 милях от Буэнос-Айреса находится убежище, которое, по некоторым…
  • Анна
  • 29.11.2020
  • читать 1 минуту

Из инфекционного отделения гатчинской больницы сбежал восьмиклассник с коронавирусом

В Гатчинском межрайонном медучреждении сообщили о сбежавшем из инфекционного отделения восьмикласснике. Отмечается,…

Девочка из Коломны мечтает обрести родителей

На новостном портале kolomna-spravka.ru продолжают реализовывать проект «Мир без сирот», сообщая о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 30 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 30 ноября – ясно, до 8 °C |