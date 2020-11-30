Женщина, которая летела из Сочи с собакой, установила в клетку для перевозки животного видеокамеру. Это позволило ей записать грубое обращение с биглем грузчиков аэропорта. Они дразнили собаку и матерились, из-за чего, по словам хозяйки, животное очень плохо переносило дальнейший полет.

Возможно, грузчики остались бы безнаказанными, если бы бигль Харпо не оказался весьма успешным инстаблогером. На его аккаунт в сети «Инстаграм» подписано 14 тысяч человек, которые увидели сделанную из клетки запись и обрушили лавину критики и на грузчиков, и на сочинский аэропорт.

Пресс-служба аэропорта заявила о том, что в отношении грузчиков была проведена проверка. Факты на видео подтвердились, поэтому сотрудники получили взыскания от начальства. Кроме того, аэропорту пришлось извиняться перед хозяйкой собаки и пообещать, что для грузчиков и другого персонала будут организованы тренинги по правильному обращению с животными пассажиров.