читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как сообщается, глава Азербайджана высказал благодарность как руководству России, так и Владимиру Путину за принятое участие в подготовке к принятию соглашения, ставящего точку в противостоянии в Нагорном Карабахе, которое длилось уже не один год. Документ о мирном соглашении, подписанный 9 ноября, Алиев считает крайне важным. Также он отметил, что уверен в том, что серьёзных нарушений режима прекращения огня происходить не будет.

Комментируя размещение миротворцев России, Алиев сообщил, что они работают в контакте как с их структурами, так и со стороной Армении. По его мнению, это весьма важный фактор, который будет стабилизировать ситуацию.

Вам может понравиться

Стало известно о богатствах Меладзе после его призыва бойкотировать новогодние шоу

Портал Life.ru выяснил, что исполнитель Валерий Меладзе, который недавно призывал артистов бойкотировать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.11.2020
  • читать 1 минуту

Учёные разработали искусственный интеллект, распознающий сарказм

Специалисты из Китая разработали технологию искусственного интеллекта, которая способна обнаруживать сарказм. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.11.2020
  • читать 1 минуту

Бывшего губернатора Ивановской области обвинили в хищении 700 миллионов рублей

Бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень обвиняется в хищении. По мнению правоохранительных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 21 ноября – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 21 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 21 ноября – пасмурно, до 7 °C |