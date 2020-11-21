Глава Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как сообщается, глава Азербайджана высказал благодарность как руководству России, так и Владимиру Путину за принятое участие в подготовке к принятию соглашения, ставящего точку в противостоянии в Нагорном Карабахе, которое длилось уже не один год. Документ о мирном соглашении, подписанный 9 ноября, Алиев считает крайне важным. Также он отметил, что уверен в том, что серьёзных нарушений режима прекращения огня происходить не будет.

Комментируя размещение миротворцев России, Алиев сообщил, что они работают в контакте как с их структурами, так и со стороной Армении. По его мнению, это весьма важный фактор, который будет стабилизировать ситуацию.