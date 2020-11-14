Картина о новочеркасской мирной демонстрации и ее жестоком разгоне, состоявшемся в СССР в 1962 году, выдвинута на премию американской киноакадемии «Оскар». Фильм, который снял режиссер Андрей Кончаловский, называется «Дорогие товарищи!».

Лента специально сделана черно-белой, чтобы передать ту атмосферу, в которой происходили события. Напомним, что рабочие города Новочеркасска вышли на улицы с требованием об увеличении оплаты труда. Подобные выступления в те годы были просто невозможными. Поэтому власти сперва попытались договориться с рабочими, а затем разогнали демонстрантов, используя оружие.

Режиссер картины Андрей Кончаловский не уверен, что фильм воспримут на Западе, так как происходящие в нем события больше понятны россиянам. На премьерном показе после окончания ленты в зале стояла полнейшая тишина, которую режиссер воспринял как лучший комплимент своему творчеству.