Американское издание Eurasianet опубликовало статью, написанную журналистами, побывавшими в Нагорном Карабахе. По их словам, несмотря на преимущество Азербайджана в этом конфликте, армянские ВС и Армия обороны будут сражаться до последнего.

Журналисты написали о горящих лесах близ карабахской столицы, которые азербайджанские военные подожгли фосфорными боеприпасами, чтобы не дать возможности противнику скрываться в лесных массивах. Также они рассказали, что армяне роют окопы на каждом свободном участке, готовясь к последней битве за Карабах.

Американские корреспонденты были удивлены тому, что никто из защитников Степанакерта не сломлен духом. Несмотря на осаду, город продолжает жить дальше. Жителей одолевают самые ужасные слухи, однако они пытаются относится ко всему этому без особого страха.

Журналисты рассказали, что им не удалось проехать по Лачинскому коридору, так как в тот момент там проходила операция по выявлению и уничтожению диверсионной группы противника. Бойцы, принимающие участие в этой операции заявили, что они ведут борьбу за выживание и готовы на любые подвиги во имя своей Родины.