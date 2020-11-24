Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жуньяк рассказал о том, когда можно ждать открытия границ во всём мире.

Согласно его словам, границы вряд ли откроют раньше, чем в середине следующего года. Так, необходимо, чтобы во всех странах Земли началось широкое тестирование на выявление коронавируса, и это даже более важно, чем вакцина, так как некоторые туристы не захотят её себе ставить.

Но и появление вакцины также весьма важно для возобновления авиасообщения по всему миру. Уже сейчас некоторые авиаперевозчики хотят сделать вакцинацию пассажиров обязательной – к примеру, австралийская компания Qantas. Впрочем, не все компании последуют этому пути, так как это приведёт к отказу некоторых туристов путешествовать на самолёте.

Также Жуньяк отметил, что за всё время пандемии авиакомпании потеряют около 157 миллиардов долларов.