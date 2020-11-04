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Специалист из Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о том, как дети переносят коронавирус.

В целом, коронавирус у детей практически не развивается до тяжёлого состояния – такое было зафиксировано лишь у 0,2% детей. У 49,9% коронавирус протекал в лёгкой форме, и у остальных 32,3% – в бессимптомной. Отмечается, что симптомы инфекции у детей почти не отличаются от тех, которые проявляются у взрослых.

Дети, по словам Горелова, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, но, как он считает, это связано с тем, что дети не очень хорошо понимают, как объяснить свои ощущения. Также специалист сообщил, что вероятность поражения лёгких у детей составляет 2,4%, но с возрастом этот риск увеличивается.

Меры профилактики для детей эксперт рекомендует те же самые, что и для взрослых.

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