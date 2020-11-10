Информационное агентство РИА Новости опубликовало интервью с экспертом Виктором Мураховским, который рассказал о задачах военнослужащих ВС РФ, которые отправились в Нагорный Карабах. По его словам, основная цель миротворцев – это обеспечение соблюдения обеими сторонами всех условий перемирья.

Мураховский рассказал, что миротворческий контингент осуществляет патрулирование отведенных ему участков линии фронта 24 часа в сутки. При этом любые, даже самые мелкие и незначительные нарушения строго фиксируются.

Чтобы своевременно выявлять обстрелы, предпринимаемые одной из сторон, а также точно определять позиции, на которой находятся артиллерийские расчеты, нарушающие правила, миротворцы развертывают современное оборудование. Кроме того, они в течение суток ведут наблюдение, перемещаясь по заранее составленным маршрутам.

Также эксперт пояснил, что миротворческие силы не обязательно направляются ООН. Даже в том случае, если они не выступают под эгидой организации, они все равно наделяются статусом миротворческого контингента.