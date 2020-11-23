Французы наблюдают за судом над бывшим президентом. Николя Саркози обвиняют в коррупционных предложениях и использовании служебного положения. Франция находилась под его властью с 2007 по 2012 год.

Николя Саркози обвиняется в подаче коррупционных предложений, направленных на получение информации о расследовании финансирования его политической партии.

Саркози прокомментировал в Twitter, что был удивлен, услышав новые обвинения в свой адрес. «Я невиновен (…) Я знаю, что правда в конечном итоге восторжествует», – заверил он.

Саркози, юрист по образованию, утверждает, что французские судебные органы проводят против него вендетту в качестве расплаты за его попытки ограничить полномочия судей и говорят им, что они слишком мягко относятся к правонарушителям.

Ключевым лицом в этом деле является судья Жильбер Азиберт, который в обмен на раскрытие результатов вышеупомянутого расследования должен был устроиться на прибыльную работу в Монако.

Переговоры, которые провел Саркози со своим адвокатом Тьерри Херцогом, должны доказать это. В ходе этих разговоров бывший президент должен был использовать псевдоним «Поль Висмут». Затем джентльмены должны были обсудить возможность получения информации о расследовании от Гилберта Азиберта.

Телефонные разговоры, записанные между Саркози и Херцогом, заставили следователей заподозрить, что бывший французский лидер предложил использовать свои контакты, чтобы добиться для судьи Азибера желанной должности в Монако в обмен на информацию о расследовании дела Бетанкура.

Кто финансировал предвыборную компанию Николя Саркози?

Это не первые обвинения в адрес бывшего президента Франции. Саркози ранее сталкивался с обвинениями в неясности финансирования его президентской кампании 2007 года. Источником больших денег должен был быть, среди прочего, фонд из Ливии, которая тогда находилась под властью Муаммара Каддафи.

Муаммар Каддафи, покойный диктатор Ливии, как утверждается, приказал перевести 50 миллионов евро Саркози после встречи между двумя людьми в октябре 2005 года.

Сын Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи сказал Euronews в 2011 году, что Саркози должен «вернуть Ливии деньги, которые он взял за свою предвыборную кампанию».

Но в ноябре появилась информация, что франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин отказался от своих предыдущих заявлений о том, что он доставил из Ливии чемоданы с 5 миллионами евро (5,9 миллиона долларов США) наличными Саркози и его бывшему руководителю аппарата Клоду Геану.

Вместо этого он сказал новостному агентству BFM и журналу Paris-Match, что ливийского финансирования не было. Саркози сказал, что «правда, наконец, выходит наружу».

В другом расследовании аналогичного дела Саркози обвинялся в получении крупной суммы денег у Лилиан Бетанкур, наследницы состояния L’Oreal. Однако в конечном итоге расследование по этому поводу было прекращено.

Саркози неизменно отрицал какие-либо нарушения закона со своей стороны. В поддержку своей защиты он указывает, что судья Азибер никогда не занимался никакой работой в Монако.

Тем не менее следственные органы считают, что если сделка предложена, то это является уголовным преступлением, даже если обещания не были выполнены.

Судебный процесс должен был начаться в понедельник, 23 ноября, но из-за эпидемической ситуации, скорее всего, он будет отложен. Азибер из-за своего возраста (74 года) вынужден сдавать анализы на коронавирус. Только после них он сможет дать показания. По плану, дело должно закончиться в первой половине декабря.

Саркози опровергает обвинения

Бывшему президенту уже были предъявлены ранее претензии в незаконном финансировании ливийской кампании весной 2018 года. Позже появились обвинения в «пассивной коррупции», «сокрытии растраты государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании».

В январе 2020 года перед судом предстал один из бывших соратников Саркози, Тьерри Гоберу, которого подозревали в получении от режима Каддафи средств на предвыборную кампанию Саркози 2007 года.

На недавнем слушании в июне 2019 года Саркози заявил, что он «полностью невиновен в этом деле», осудил «заговор», а затем отказался отвечать на вопросы следственных судей. Однако решением Апелляционного суда Парижа 24 сентября расследование было возобновлено. Суд отклонил большинство аргументов адвокатов бывшего президента, оспаривающих обвинения против бывшего президента.

Саркози – не первый бывший президент, подвергшийся судебному преследованию, его предшественник Жак Ширак был приговорен к двум годам условно в 2011 году за растрату и нецелевое использование государственных средств во время его пребывания на посту мэра Парижа.

Французские СМИ сообщают, что суд, вероятно, будет приостановлен в понедельник по делу 73-летнего Азибера, утверждающего, что его здоровье не позволяет ему предстать перед судьями.

Юридические проблемы Саркози

Хотя он был обвинен в коррупции и оказании влияния на дело Бетанкура, Саркози был оправдан в связи с утверждениями, что он получал деньги от ныне покойной наследницы из-за отсутствия доказательств.

Однако расследование предполагаемого незаконного финансирования избирательной кампании 2007 года из Ливии все еще продолжается. В прошлом месяце следователи добавили к коррупции обвинение в сговоре, сокрытие присвоенных [ливийских] государственных средств и обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании, выданные в 2018 году.

Если обвинения в активной коррупции будут доказаны, Саркози грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере миллиона евро.

И это не единственное юридическое препятствие, с которым он сталкивается.

В другом случае он должен предстать перед судом с 17 марта по 15 апреля 2021 года по так называемому делу Бигмалиона, в котором он обвиняется в мошенническом перерасходе средств в ходе своей президентской кампании 2012 года. Его заявка на переизбрание в 2012 году не увенчалась успехом.