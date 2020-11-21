Елена Лукаш, которая в украинском правительстве времен Виктора Януковича занимала пост министра юстиции, высказала свое мнение по поводу сотрудничества с МВФ. Она заявила, что партнерство с Международным валютным фондом является абсолютно невыгодным для Украины.

Она рассказала, что президенту Владимиру Зеленскому, который в 2019 году подписал договор о сотрудничестве с МВФ, предлагали кредит в 10 миллиардов долларов. Однако до такой суммы так и не дошло. Фонд предоставил Украине чуть больше двух миллиардов, после чего сотрудничество поставили на паузу.

Лукаш считает, что подобное отношение к Украине можно назвать неуважительным. МВФ просто идет на обман, используя государство в каких-то своих играх. Но немалую роль в таком неуважительном отношении сыграл и президент Владимир Зеленский. Он игнорирует интересы страны, что и приводит к проблемам в сотрудничестве с МВФ.