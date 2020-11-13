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История с интимной видеозаписью, на которой фигурирует нападающий питерского «Зенита» и российской сборной Артем Дзюба, получила продолжение. Оказалось, что ранее злоумышленник, который завладел этим видео, требовал у игрока 5 миллионов долларов за то, что запись не попадет в интернет.

Футболист согласился на условия шантажиста и отправился с ним на встречу. Однако план его был совсем в другом. Дзюба записал разговор и обратился в ФСБ, а также сообщил правоохранительным органам имя вымогателя.

Артем Дзюба весьма известная личность в России благодаря успехам в сборной и «Зените». Но видеозапись повторно сделала его знаменитым. Сейчас в его поддержку выступают тысячи людей. Кто-то требует возвращения игрока в сборную на матчи Лиги наций по той простой причине, что игрок не сделал ничего противозаконного. Кто-то, как Семен Слепаков, посвящает Артему стихи, а кто-то, как девушки, представляющие «Первую женскую академию», организует несанкционированные митинги в поддержку Дзюбы.

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