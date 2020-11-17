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В Ленобласти и Петербурге для бизнесменов планируется ввести единый тариф на электрическую энергию. В этом случае петербургские клиенты будут платить больше, а областные, наоборот, меньше.

Отмечается, что данное решение должно будет помочь в создании конкурентных условий, чтобы равномерно распределить инвестиционные проекты, требующие значительных объемов электроэнергии, по всем российским субъектам. Ввод единого тарифа положительно сказался на Краснодарском крае, Тюменской области и Адыгее.

Благодаря единому регулированию в Ленинградской области тарифы должны будут снизиться как минимум на 6 процентов, а в Санкт-Петербурге они повысятся на 2 процента в сравнении со значениями текущего года. Снижение тарифов поддержит самых крупных налогоплательщиков региона.

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