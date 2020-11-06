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Диетолог Римма Мойсенко рассказала о том, как можно вернуть обоняние пациентам с коронавирусом.

Потеря обоняния является одним из самых первых и частых симптомов коронавируса. Так, учёные сообщают, что этот признак встречается у 70-85% пациентов.

Для возвращения обоняния диетолог советует употреблять витамин А, при этом лучше всего – вместе с жирами. Для этого подойдут такие продукты, как мясо, рыба и птица, а также оранжевые фрукты и овощи, к примеру, это морковка, из которой можно сделать салат со сметаной, тыква, хурма. Также рекомендуются орехи. Кроме того, Мойсенко советует добавлять в пищу оливковое масло и семена чиа.

Употребление этих продуктов не только сможет вернуть обоняние, но и позволит перенести коронавирус легче.

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