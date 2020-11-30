Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном портале kolomna-spravka.ru продолжают реализовывать проект «Мир без сирот», сообщая о детях, которые ищут любящих родителей.

В рамках данного проекта журналисты рассказывают о сиротах, оставшихся без попечения взрослых. Недавно они познакомили своих читателей с одиннадцатилетней девочкой по имени Евгения, которая учится в пятом классе. Согласно их словам, она является активным и веселым ребенком, уважительно относящимся к взрослым.

Журналисты отмечают, что Евгения часто участвует в различных творческих мероприятиях, а также ходит в компьютерный и вокальный кружки. При желании удочерить ее необходимо обратиться в управление опеки и попечительства подмосковного Минобразования по Коломне.

Вам может понравиться

Малоимущим семьям в России к Новому году могут выплатить по 10 тысяч рублей

Граждане России, которые получают лишь минимальную зарплату либо и вовсе остались без…

Разоблачен миф о неуязвимости турецких ударных беспилотников в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе показала, что ударные беспилотные аппараты являются достаточно грозным…

Военные США протестировали новейшую самоходную гаубицу

36-тонная самоходная гаубица под рабочим названием M109A7 – это новейшая разработка американских…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 30 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 30 ноября – ясно, до 8 °C |