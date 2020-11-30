На новостном портале kolomna-spravka.ru продолжают реализовывать проект «Мир без сирот», сообщая о детях, которые ищут любящих родителей.

В рамках данного проекта журналисты рассказывают о сиротах, оставшихся без попечения взрослых. Недавно они познакомили своих читателей с одиннадцатилетней девочкой по имени Евгения, которая учится в пятом классе. Согласно их словам, она является активным и веселым ребенком, уважительно относящимся к взрослым.

Журналисты отмечают, что Евгения часто участвует в различных творческих мероприятиях, а также ходит в компьютерный и вокальный кружки. При желании удочерить ее необходимо обратиться в управление опеки и попечительства подмосковного Минобразования по Коломне.