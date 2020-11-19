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Телеведущая Дана Борисова прокомментировала жалобы артистов, которые уже неоднократно сообщали о бедственном положении шоу-бизнеса.

По словам телеведущей, множество артистов всегда ждали новогодних праздников, так как в это время им удавалось заработать «хорошую денежку». Сейчас же проведение корпоративов и различных закрытых вечеринок, где выступали многие артисты, под запретом, и потому они «сосут палец».

При этом Борисова отметила, что сама она на корпоративах не выступает, предпочитая более стабильные заработки. Она заявила, что хейтеры распускают слухи, что она участвует в алкогольных вечеринках, но это неправда – она предпочитает писать книги, вести аккаунты в социальных сетях, и зарабатывать на рекламе. И хоть она и несколько упала в заработке, но не настолько, насколько представители отечественного шоу-бизнеса.

Кроме того, телеведущая заметила, что больше всего пандемия коронавируса ударила всё же по простым гражданам, многие из которых сейчас живут за чертой бедности.

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