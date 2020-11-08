Действующий американский президент Дональд Трамп заявил о готовности признать победу Джо Байдена на состоявшихся во вторник выборах. Однако сначала он намерен попытать счастья в суде, куда собирается подать иск.

Напомним, что ранее все известные издания Соединенных Штатов написали о том, что Байден одержал победу. Случилось это после того, как стало известно о большинстве голосов в его пользу в ключевых штатах. Но Трамп все еще не готов мириться с положением.

В этой связи его советник Джаред Кушнер, который женат на дочери президента и приходится зятем Дональду Трампу, посоветовал уже сейчас признать свое поражение, не тратя время на необоснованные судебные иски. В настоящий момент действующий глава государства никак не прокомментировал эту рекомендацию.