Те люди, которые постоянно заявляли о своем нежелании осваивать цифровые технологии, теперь вынуждены мириться с ними и учиться их использованию. Это, по мнению Анатолия Чубайса – единственное преимущество пандемии коронавируса. Теперь многие поймут, насколько сильно цифровизация экономит время и ресурсы и не смогут отказаться от нее даже после того, как коронавирус исчезнет.

Чубайс выразил пандемии благодарность, так как она принудила многих людей «к цифре». Он рассказал, что цифровое общение часто избавляет от необходимости тратить время на то, чтобы добираться на работу и с работы, ехать в командировку, чтобы решить какой-то вопрос.

По мнению Чубайса, коронавирус также показал, что в России отлично развита фармацевтическая промышленность. Она продемонстрировала, что во многих сферах своей деятельности опирается на науку и вполне готова даже к самой жесткой конкуренции с зарубежными компаниями.