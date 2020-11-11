Специалисты военной разведки Чехии считают, что в будущем возможно начало Третьей мировой войны. В настоящее время она находится на подготовительном этапе.

Новый масштабный конфликт может начаться из-за нескольких причин. Во-первых, из-за быстрого и активного развития военных технологий. Во-вторых, из-за увеличения напряженности между мировыми державами, включая КНР, РФ и США. В новом отчете разведывательной службы указано, что в мире наблюдается увеличение количества людей, которые хотят начать новую глобальную войну.

Чешские эксперты считают, что новая мировая может начаться по причине мощной кибератаки, удара, совершенного с использованием беспилотников, или локального боестолкновения между сверхдержавами. В ходе неправильных приказов или инструкций могут начаться процессы, способные привести к уничтожению всего человечества.