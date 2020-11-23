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Певец Стас Михайлов на днях заявил, что поддерживает свою команду даже в период пандемии, однако, как оказалось, его слова являются ложью.

Гитарист Вячеслав Кузнецов, работавший семь лет вместе с Михайловым, рассказал, что его, а также ещё некоторых людей из команды, артист оставил без работы в это сложное время. По его словам, когда вначале пандемии все выступления были запрещены, она ждали развития событий, однако Михайлов ситуацию не комментировал.

Где-то в летнее время Кузнецов занялся параллельной работой, так как ему надо было обеспечивать семью, и, кроме того, его жена была беременна. В какой-то момент образовалось выступление, на котором гитарист не смог присутствовать из-за другой работы. Он рассказал о своей ситуации артисту и заявил, что готов работать и дальше в команде, но в итоге был уволен.

Также Кузнецов рассказал, что, как таковой зарплаты у них не было, и то, что он слышал от Михайлова на интервью, его весьма расстроило. Его слова он назвал хладнокровной ложью.

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