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В очередном выпуске «Ледникового периода» телеведущая и певица Ольга Бузова намерена удивить своих поклонников превращением в Леди Гагу. Именно этот образ «звезда» выбрала для очередного проката со своим партнером Дмитрием Соловьевым.

Бузова рассказала о том, что Леди Гага (сценический псевдоним певицы Стефани Джерманотты) – ее ровесница. И у нее с американской суперзвездой имеется много общего. К примеру, любовь экспериментировать со своим внешним обликом, не боясь общественного мнения.

В роли жюри в новом выпуске, который появится в эфире уже 7 ноября, выступят известные «звезды» фигурного катания Татьяна Тарасова и Татьяна Навка, а также исполнитель Филипп Киркоров и чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева.

Напомним, что в прошлой программе сошли с дистанции участники шоу Надежда Михалкова и Максим Маринин.

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